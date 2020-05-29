Антитела к коронавирусу выявили у нескольких жителей Ростовской области

29 Май 2020 2020-05-29T15:32:03+03:00

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В пятницу, 29 мая, состоялся брифинг министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Она рассказала о первых результатах тестирования жителей региона на антитела к смертельно опасной коронавирусной инфекции.

- Около тысячи тестов областной консультативно-диагностический центр может проводить. Уже выявлено несколько человек, у которых есть антитела иммуноглобулина к коронавирусу, - отметила глава минздрава.

Для проведения анализа на антитела людям необходимо сдать кровь из вены. Пациент сможет узнать результаты в течение трех рабочих дней. Этот тест используется для того, чтобы определить переболел ли пациент коронавирусом или нет.

Напомним, регионе коронавирусом заболели уже 4428 человек. За весь период пандемии -вылечиться от опасной болезни смогли более 1500 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU