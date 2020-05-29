2020-05-29T15:43:24+03:00
Общество

Меры поддержки бизнеса: чем и как помогут предпринимателям

Наталья ВЕСНИНА
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Меры поддержки бизнеса. Фото: freepik.comМеры поддержки бизнеса. Фото: freepik.com
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Для поддержки бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее предпринимательство, на федеральном уровне, а также Правительством Ростовской области разрабатываются и принимаются самые разные государственные программы и меры поддержки предпринимательства.

Среди них снижение налоговых ставок и страховых взносов, мораторий на банкротство, отсрочка по оплате аренды за государственное и муниципальное имущество, предоставление «беспроцентных» кредитов и субсидий из федерального бюджета, учет расходов на профилактику коронавируса и многие другие.

Существенный комплекс мер по поддержке донского бизнеса окажет центр «Мой бизнес». Этот проект стартовал в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он также обеспечивает полную информационную и консультационную поддержку предпринимателей в этот сложный период.

Подробнее можно прочитать в материале «Меры поддержки бизнеса в Ростовской области».

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