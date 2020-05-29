2020-05-29T16:23:52+03:00
Общество

Морили голодом и жестоко избивали: в Ростовской области родители-садисты пойдут под суд

Одному из малышей пришлось приходить длительную реабилитацию
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Жизнь молодой семьи изучают следователиЖизнь молодой семьи изучают следователиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Семейная жизнь молодой пары из Каменска-Шахтинского Ростовской области стала объектом изучения следователей регионального отделения СУ СК. Отца и мать двоих мальчиков подозревают в ужасающих преступлениях по отношению к своим малышам.

По предварительной версии, родители больше полугода избивали малышей, морили их голодом, унижали и совершенно не обращали внимание на здоровье своих сыновей. Более того, в семье дети постоянно подвергались физическим и психическим страданиям. Здоровье ребят маму и папу абсолютно не интересовало, хотя одному из несовершеннолетних всего три года, второму - год.

- Все это привело к тому, что развитие одного из малышей остановилось, ему была диагностирована гипотрофия второй степени. Это повлекло за собой длительное расстройство здоровья, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Сейчас детей уже забрали из этой семьи, решается вопрос о лишении подозреваемых родительских прав.

Родителей подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Семейная пара может быть лишена свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пришлите заявку на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу» и выиграйте приз
В Ростове может увеличиться плата за проезд в электротранспорте
Морили голодом и жестоко избивали: в Ростовской области родители-садисты пойдут под суд
Меры поддержки бизнеса: чем и как помогут предпринимателям
Антитела к коронавирусу выявили у нескольких жителей Ростовской области
Больных Сальского психоневрологического интерната лечат от коронавируса по особой методике
Жители Дона могут оформить ипотеку по ставке 5,9%
В Таганроге водитель сбил женщину-пешехода
В Батайске мужчина похитил 17 электронных сигарет
В Ростовской области проводят проверку из-за уволившегося врача, который требовал обеспечить медиков средствами защиты
«За 15 минут»: В РостГМУ делают экспресс-тестирование на наличие заболевания и антител COVID-19
В России каждую вторую ипотеку под 6,5% выдает ВТБ
Экономя на поездках по трассе М-4 «Дон», ростовчане могут помочь ветеранам
Министр здравоохранения Ростовской области назвала эффективную меру борьбы с коронавирусом
«В изоляцию бы с тобой отправился!»: Звезда Playboy Мария Лиман в купальнике очаровала поклонников
Глава Минздрава Ростовской области посчитала медицинские отходы от ковидных госпиталей угрозой эпидемической безопасности
Лже-сотрудник управляющей компании обманул жителя Новочеркасска
В Ростовской области неизвестный украл металлические ворота
Стала известна стоимость лечения пациента с коронавирусом на дому в Ростове
В Таганроге легковушка въехала в ларек
Главу администрации Азова Владимира Ращупкина отправили под домашний арест до середины июля
Пешком дешевле: 134,5 тысячи рублей ГИБДД задолжал житель Ростовской области
В Ростовской области ищут 27-летнего мужчину
Большинство новых заболевших "ковидом" - это ростовчане среднего возраста