Морили голодом и жестоко избивали: в Ростовской области родители-садисты пойдут под суд

29 Май 2020 2020-05-29T16:23:52+03:00

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Семейная жизнь молодой пары из Каменска-Шахтинского Ростовской области стала объектом изучения следователей регионального отделения СУ СК. Отца и мать двоих мальчиков подозревают в ужасающих преступлениях по отношению к своим малышам.

По предварительной версии, родители больше полугода избивали малышей, морили их голодом, унижали и совершенно не обращали внимание на здоровье своих сыновей. Более того, в семье дети постоянно подвергались физическим и психическим страданиям. Здоровье ребят маму и папу абсолютно не интересовало, хотя одному из несовершеннолетних всего три года, второму - год.

- Все это привело к тому, что развитие одного из малышей остановилось, ему была диагностирована гипотрофия второй степени. Это повлекло за собой длительное расстройство здоровья, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Сейчас детей уже забрали из этой семьи, решается вопрос о лишении подозреваемых родительских прав.

Родителей подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Семейная пара может быть лишена свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU