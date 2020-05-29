2020-05-29T17:27:35+03:00
Общество

В Ростове может увеличиться плата за проезд в электротранспорте

На маршрутах снизился пассажиропоток
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Количество пассажиров в трамваях и троллейбусах снизилось из-за коронавируса. Фото: rostov-gorod.ruКоличество пассажиров в трамваях и троллейбусах снизилось из-за коронавируса. Фото: rostov-gorod.ru
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Глава департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов во время заседания городской Думы рассказал о том, что плата за проезд в городском электротранспорте может быть увеличена.

- Действующий тариф не покрывает все затраты, - говорит он. - В прошлом году за счет объема перевозок его хватало. Посмотрим, насколько удастся восстановить перевозки, проанализируем все «за» и «против» и лишь тогда, возможно, придем к выводу о необходимости увеличения размера платы за проезд на городском пассажирском электротранспорте.

Проблема заключается в том, что в условиях введенных ограничений из-за коронавируса пассажиропоток резко упал и появились долги в размере 75,5 млн рублей.

Глава дептранса считает, что для решения возникшей проблемы необходима налоговая отсрочка до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ростове может увеличиться плата за проезд в электротранспорте
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