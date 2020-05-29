Пришлите заявку на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу» и выиграйте приз

29 Май 2020 2020-05-29T17:51:37+03:00

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Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу». Покажите, как вы гуляете с собакой или работаете в саду, играете с детьми и осваиваете новое хобби. Расскажите, чего вы добились за время самоизоляции – подтянули физическую форму или научились шить красивые игрушки, поставили беседку во дворе или отреставрировали шкаф, приготовили большой торт или украсили вышивкой скатерть. А, может быть, вы сделали красивые селфи?

Вы можете прислать эти и другие домашние кадры к нам на фотоконкурс!

Принять участие в конкурсе могут все желающие независимо от возраста. Трое участников, которые наберут в голосовании больше всего голосов, получат призы от партнера фотоконкурса.

Присылайте, голосуйте, выигрывайте!

Подать заявку и уточнить подробности можно по ссылке https://www.rostov.kp.ru/daily/27113/4193320/

Хорошего вечера!