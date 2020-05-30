«Живая очередь недопустима!»: в донские МФЦ не пускают людей с температурой

30 Май 2020 2020-05-30T18:35:12+03:00

Дошедшим до МФЦ людям нужно приготовиться, что на входе им придется обработать руки антисептиком, а также измерить температуру своего тела. Фото: Олег БЕЛОВ

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Многофункциональные центры Ростовской области стали одними из первых учреждений, который начинают работать в полную силу в связи со смягчением режима самоизоляции.

Как сообщил донской глава Василий Голубев, центры продолжают оказывать весь перечень услуг, однако с условиями обязательной предварительной записи на прием, а также соблюдением посетителями всех требований по социальному дистанцированию.

- Живая очередь недопустима! Если люди стоят внутри МФЦ и ждут очереди, то это уже угроза их здоровью. Поэтому МФЦ работают по предварительной записи, такой режим работы зависит от общей эпидемической обстановки в регионе, - отметил губернатор.

Кроме того, всем дошедшим до центров дончанам нужно приготовиться, что на входе им придется обработать руки антисептиком, а также измерить температуру своего тела. Если градусник покажет 37 и более градусов, то внутрь помещения такой человек не зайдет. Такая же участь ждет тех, кто имеет явные признаки ОРВИ и не носит лицевые маски.

- В МФЦ могут зайти только те граждане, которые непосредственно будут получать услугу, без сопровождающих лиц, - пояснил Василий Голубев. - Значительное количество людей согласны с тем, что меры контроля и соблюдения санитарных норм сейчас крайне необходимы. Мы подходим к возможности более активного снятия ограничений, но только при выполнении всех условий.

ВАЖНО!

Чтобы записаться в МФЦ Ростовской области, нужно набрать номер телефона горячей линии конкретного центра, либо оставить свою заявку на интернет-портале www.mfc61.ru. Еще один действенный способ – воспользоваться мобильным приложением «МФЦ РО».

ИСТОЧНИК KP.RU