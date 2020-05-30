Поток сознания футболиста Дмитрия Тарасова назвали «бредом» возмущенные подписчики

30 Май 2020 2020-05-30T20:04:36+03:00

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Супруга Анастасии Костенко, игрока «Рубина» Дмитрия Тарасова, буквально заклевали подписчики в инстаграме за сумбурные мысли на тему коронавируса. Футболист выложил у себя на страничке милое фото с дочерью и сопроводил его комментарием, что у него все идет «по плану». Дальше он поделился с фолловерами своими рассуждениями о COVID-19.

- У нас все стабильно, работаем, все по плану. По новостям - ребята молодые, здоровье в порядке - надеемся, что все обойдется и пройдет в легкой форме. Поддержка от меня и нас всех. Хоть и статистика по вирусу улучшается, все равно нужно быть бдительными до конца. Постепенно карантин снимают, в Приморье разрешили тренировки на свежем воздухе, сегодня объявили, что даже Москве с начала июня открывают магазины и парки в тестовом формате. Здорово, что все по плану идет, но это не повод отказываться от мер безопасности, это ваше здоровье, - написал спортсмен у себя в аккаунте.

tarasov23 Друзья всем привет у нас все стабильно, работаем, все по плану По новостям - ребята молодые, здоровье в порядке - надеемся, что все обойдется и пройдет в легкой форме Поддержка от меня и нас всех Хоть и статистика по вирусу улучшается, все равно нужно быть бдительными до конца Постепенно карантин снимают, в Приморье разрешили тренировки на свежем воздухе, сегодня объявили,что даже Москве с начала июня открывают магазины и парки в тестовом формате. Здорово, что все по плану идет, но это не повод отказываться от мер безопасности, это ваше здоровье. Берегите себя! Будьте осторожны и внимательны

В ответ подписчики закидали Тарасова язвительными вопросами в комментариях.

«Кто вообще это пишет? Непонятно ничего», «Ну что за бред? Какие «ребята молодые»? Что «обойдется?», «Я поняла, что ничего не поняла», «Ну и слог… Что хотел сказать?», «У кого «пройдет в легкой форме»? Дима, про кого вы пишете?», - недоумевают люди.

ИСТОЧНИК KP.RU