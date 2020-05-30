Поток сознания футболиста Дмитрия Тарасова назвали «бредом» возмущенные подписчики
Супруга Анастасии Костенко, игрока «Рубина» Дмитрия Тарасова, буквально заклевали подписчики в инстаграме за сумбурные мысли на тему коронавируса. Футболист выложил у себя на страничке милое фото с дочерью и сопроводил его комментарием, что у него все идет «по плану». Дальше он поделился с фолловерами своими рассуждениями о COVID-19.
- У нас все стабильно, работаем, все по плану. По новостям - ребята молодые, здоровье в порядке - надеемся, что все обойдется и пройдет в легкой форме. Поддержка от меня и нас всех. Хоть и статистика по вирусу улучшается, все равно нужно быть бдительными до конца. Постепенно карантин снимают, в Приморье разрешили тренировки на свежем воздухе, сегодня объявили, что даже Москве с начала июня открывают магазины и парки в тестовом формате. Здорово, что все по плану идет, но это не повод отказываться от мер безопасности, это ваше здоровье, - написал спортсмен у себя в аккаунте.
В ответ подписчики закидали Тарасова язвительными вопросами в комментариях.
«Кто вообще это пишет? Непонятно ничего», «Ну что за бред? Какие «ребята молодые»? Что «обойдется?», «Я поняла, что ничего не поняла», «Ну и слог… Что хотел сказать?», «У кого «пройдет в легкой форме»? Дима, про кого вы пишете?», - недоумевают люди.
ИСТОЧНИК KP.RU