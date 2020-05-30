2020-05-30T20:46:09+03:00
Спорт

После конфликта в «Спартаке» Аязом Гулиевым заинтересовались в «Ростове»

Игрока московского клуба наказали за нарушение дисциплины
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Аяз Гулиев может в ближайшем будущем вновь выйти на поле в составе "Ростова". Фото: ФК "Ростов"Аяз Гулиев может в ближайшем будущем вновь выйти на поле в составе "Ростова". Фото: ФК "Ростов"
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Талантливый полузащитник столичного «Спартака» Аяз Гулиев может в скором времени сменить клубную прописку. По информации «Чемпионата», в услугах футболиста заинтересованы в «Ростове», а его трансфер стал бы отличным усилением перед возобновлением чемпионата России после паузы, взятой на период самоизоляции.

Решению Гулиева покинуть московский клуб может способствовать его недавний конфликт с одним из тренеров «Спартака», после которого строптивого футболиста отправили в дубль с формулировкой «за нарушение командной дисциплины».

Во время общего собрания Аяз позволил себе несколько раз критически отозваться о работе специалиста прямо на глазах у одноклубников. Прощать выходку полузащитнику не стали, в результате чего спортсмена «сослали» на перевоспитание в «Спартак-2».

Отметим, что 23-летний футболист является воспитанником «Спартака». Летом 2018 год он перешел в стан «Ростова», однако всего через полгода москвичи его вернули обратно.

В текущем сезоне РПЛ Аяз Гулиев провел 11 матчей, в которых получил пять желтых карточек. Забитых голов в нынешнем первенстве на его счету пока не имеется. Действующий контракт с молодым полузащитником заканчивается летом 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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