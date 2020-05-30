После конфликта в «Спартаке» Аязом Гулиевым заинтересовались в «Ростове»
Талантливый полузащитник столичного «Спартака» Аяз Гулиев может в скором времени сменить клубную прописку. По информации «Чемпионата», в услугах футболиста заинтересованы в «Ростове», а его трансфер стал бы отличным усилением перед возобновлением чемпионата России после паузы, взятой на период самоизоляции.
Решению Гулиева покинуть московский клуб может способствовать его недавний конфликт с одним из тренеров «Спартака», после которого строптивого футболиста отправили в дубль с формулировкой «за нарушение командной дисциплины».
Во время общего собрания Аяз позволил себе несколько раз критически отозваться о работе специалиста прямо на глазах у одноклубников. Прощать выходку полузащитнику не стали, в результате чего спортсмена «сослали» на перевоспитание в «Спартак-2».
Отметим, что 23-летний футболист является воспитанником «Спартака». Летом 2018 год он перешел в стан «Ростова», однако всего через полгода москвичи его вернули обратно.
В текущем сезоне РПЛ Аяз Гулиев провел 11 матчей, в которых получил пять желтых карточек. Забитых голов в нынешнем первенстве на его счету пока не имеется. Действующий контракт с молодым полузащитником заканчивается летом 2023 года.
ИСТОЧНИК KP.RU