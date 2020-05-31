2020-05-31T10:38:56+03:00
Общество

Ростов и Гуково стали антилидерами рейтинга «масочного индекса»

В регионе подвели очередные итоги мониторинга
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Жители Ростовской области неодинаково соблюдают масочный режим, показывает мониторинг.Жители Ростовской области неодинаково соблюдают масочный режим, показывает мониторинг.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Индекс соблюдения масочного режима, мониторинг за которым осуществляется в Ростовской области по распоряжению губернатора, показал разный уровень ответственности жителей Дона к этой мере эпидемиологической профилактики.

По итогам за 27-29 мая, опубликованным на сайте регионального правительства, среднее значение «масочного индекса» составило 4,2 балла на основе наблюдения за более 40 тысячами человек.

Напомним, что 1 балл – это 20% жителей города или муниципалитета в защитных масках.

Хуже всего носят защитные маски в Гуково (3 балла) и Ростове-на-Дону (3,3 балла). При этом наибольший индекс зафиксирован в Кашарском, Цимлянском, Белокалитвинском, Советском, Константиновском и Ремонтненском районах (у всех – 4,8 балла).

Отметим, что мониторинг проводится на основе процентного соотношения людей в лицевых масках к общему количеству граждан, охваченных исследованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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