Ростов и Гуково стали антилидерами рейтинга «масочного индекса»
Индекс соблюдения масочного режима, мониторинг за которым осуществляется в Ростовской области по распоряжению губернатора, показал разный уровень ответственности жителей Дона к этой мере эпидемиологической профилактики.
По итогам за 27-29 мая, опубликованным на сайте регионального правительства, среднее значение «масочного индекса» составило 4,2 балла на основе наблюдения за более 40 тысячами человек.
Напомним, что 1 балл – это 20% жителей города или муниципалитета в защитных масках.
Хуже всего носят защитные маски в Гуково (3 балла) и Ростове-на-Дону (3,3 балла). При этом наибольший индекс зафиксирован в Кашарском, Цимлянском, Белокалитвинском, Советском, Константиновском и Ремонтненском районах (у всех – 4,8 балла).
Отметим, что мониторинг проводится на основе процентного соотношения людей в лицевых масках к общему количеству граждан, охваченных исследованием.
ИСТОЧНИК KP.RU