Пешеходную зону из парка Горького до Соборной площади восстановят в Ростове

31 Май 2020 2020-05-31T11:16:52+03:00

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Непрерывная прогулочная зона из парка им. Максима Горького до Соборной площади появится в донской столице. По сообщению администрации донской столицы, уже к сентябрю на улице Большой Садовой будет сделан регулируемый пешеходный переход.

- Разработка проектной документации по установке светофора на участке дороги перед входом в парк Горького уже завершена городским департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения. Следующим этапом станет проведение конкурсных процедур, по итогам которых определят подрядчика строительных работ, - рассказала руководитель пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова.

За появление перехода для пешеходов на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Соборного жители донской столицы проголосовали в феврале текущего года. Реализация этого проекта позволит создать непрерывную «зеленую» прогулочную зону «Пушкинская-парк Горького-Соборный-Набережная», которой, без всякого сомнения, будут с удовольствием пользоваться как сами горожане, так и гости южной столицы.

По словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, дорога к храму является неотъемлемой исторической данностью Ростова, требующей восстановления.

- Единая концепция исторической части Ростова должна прослеживаться во всем: от стилистики зданий до траектории пешеходных потоков. Наземный переход на этом участке был до начала 2000-х годов. Потом по неизвестным причинам его убрали. И теперь пешеходная зона будет восстановлена, – отметил Алексей Логвиненко.

ИСТОЧНИК KP.RU