В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта
А на оном и участков в центре города запретят стоянку
Нарушителям введенных ограничений грозит штрафФото: Михаил ФРОЛОВ
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В донской столице ограничат движение транспорта по Фрунзе от Биржевой до Стадионной, а также на участке Стадионной в районе дома №5. Об этом сообщили в ростовском городском департаменте автомобильных дорог.
Временные неудобства вызваны строительством канализации. Введенные ограничения обещают снять 19 июня.
Автомобилистам запретят останавливаться машинам в переулке Доломановском, на участке от дома № 51 до западной стороны Красноармейской с 8 июня. За нарушение этого правила водителям грозит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU