В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:15:18+03:00

А на оном и участков в центре города запретят стоянку

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В донской столице ограничат движение транспорта по Фрунзе от Биржевой до Стадионной, а также на участке Стадионной в районе дома №5. Об этом сообщили в ростовском городском департаменте автомобильных дорог.

Временные неудобства вызваны строительством канализации. Введенные ограничения обещают снять 19 июня.

Автомобилистам запретят останавливаться машинам в переулке Доломановском, на участке от дома № 51 до западной стороны Красноармейской с 8 июня. За нарушение этого правила водителям грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU