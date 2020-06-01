2020-06-01T10:15:18+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта

А на оном и участков в центре города запретят стоянку
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Нарушителям введенных ограничений грозит штрафНарушителям введенных ограничений грозит штрафФото: Михаил ФРОЛОВ
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В донской столице ограничат движение транспорта по Фрунзе от Биржевой до Стадионной, а также на участке Стадионной в районе дома №5. Об этом сообщили в ростовском городском департаменте автомобильных дорог.

Временные неудобства вызваны строительством канализации. Введенные ограничения обещают снять 19 июня.

Автомобилистам запретят останавливаться машинам в переулке Доломановском, на участке от дома № 51 до западной стороны Красноармейской с 8 июня. За нарушение этого правила водителям грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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