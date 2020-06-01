Оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых начал ВТБ

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:28:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках новой госпрограммы поддержки занятости ВТБ одобрил своим клиентам первые заявки на 13 млрд рублей.

- ВТБ начал принимать заявки от клиентов на кредитование по новой льготной программе, не дожидаясь 1 июня, - рассказал заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. - Практически с момента объявления этого инструмента поддержки Президентом России мы отмечаем высокий спрос клиентов. Программа очень своевременна и важна для бизнеса, особенно для малого и среднего, - она дает возможность предприятиям восстанавливать деятельность без резкого увеличения финансовой нагрузки, а при сохранении численности работников кредит вовсе будет списан. Только за первые несколько часов оформления кредитов мы уже провели сделок на сумму порядка 4 млрд рублей. Мы прогнозируем большой объем выдач кредитов под 2% годовых и готовы оказывать предпринимателям всю возможную помощь.

Так, среди первых компаний, которые его получат в ВТБ, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды FINN FLARE, отель AKYAN St.Petersburg и другие.

Известно, что клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов.

Помимо компаний из перечня пострадавших отраслей и дополнительного перечня отраслей российской экономики, требующих поддержки для возобновления деятельности, которые утверждены в соответствующих постановлениях Правительства РФ, заемщиками по новой программе могут также стать компании из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

АЛЛО!

Контакт-центр ВТБ для предпринимателей: 8(800) 200-77-99.