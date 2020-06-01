2020-06-01T11:58:03+03:00
Общество

В Ростовской области водитель на скорости влетел в коляску с младенцем

Малышку с травмами доставили в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Постращавшую доставили в больницу. Фото: архив КППостращавшую доставили в больницу. Фото: архив КП
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Страшная авария накануне произошла в станице Бессергеневской Октябрьского района Ростовской области. Как сообщает региональное отделение УГИБДД, иномарка Mazda на скорости съехала на обочину и зацепила детскую коляску.

По информации ведомства, автомобилист пытался избежать столкновения с остановившимся у перехода автомобилем. В результате сильного удара пострадала годовалая девочка.

- Всего за несколько секунд до аварии мама девочки завершила переход проезжей части по пешеходному переходу и пошла по обочине, - отметили в УГИБДД Ростовской области.

Малышку в срочном порядке доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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