В Ростовской области водитель на скорости влетел в коляску с младенцем
Страшная авария накануне произошла в станице Бессергеневской Октябрьского района Ростовской области. Как сообщает региональное отделение УГИБДД, иномарка Mazda на скорости съехала на обочину и зацепила детскую коляску.
По информации ведомства, автомобилист пытался избежать столкновения с остановившимся у перехода автомобилем. В результате сильного удара пострадала годовалая девочка.
- Всего за несколько секунд до аварии мама девочки завершила переход проезжей части по пешеходному переходу и пошла по обочине, - отметили в УГИБДД Ростовской области.
Малышку в срочном порядке доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU