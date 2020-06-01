Василий Голубев оценил экологическую безопасность первого на Дону МЭОКа

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:13:22+03:00

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В Ростовской области завершилось строительство Волгодонского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса. Это первый из восьми планируемых в регионе объектов по обращению с отходами. Накануне готовность МЭОКа проинспектировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сегодня технически комплекс полностью готов к приему отходов, осталось оформить разрешительные документы для ввода объекта в эксплуатацию. Запуск МЭОКа запланирован на третий квартал этого года.

Глава региона начал осмотр комплекса с полигона ТКО – именно на него идёт основная нагрузка по обеспечению экологической безопасности. Защиту почвы и грунтовых вод здесь обеспечивает водонепроницаемое покрытие – геомембрана, она расположена в основании карт полигона и служит изолирующим противофильтрационным экраном. Участок размещения отходов оснащен системой мониторинга фильтратообразования, а также системой дегазации. При такой технологии риск загрязнения подземных и поверхностных вод отсутствует.

Фото: ГК «Чистый город»

Учитывая, что комплекс будет обслуживать сельскохозяйственные районы, в его составе предусмотрена площадка биокомпостирования для утилизации органических отходов.

- Эта технология разработана инженерами группы компаний «Чистый город» и позволяет снизить выбросы метана в атмосферный воздух, - подчёркивает председатель Совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун.

Органические отходы будут помещаться под специальную мембрану, которая полностью изолирует органику от внешних атмосферных воздействий. В этих условиях будет происходить процесс «превращения» органики в компост, который может использоваться для ландшафтных работ, а также как инертный грунт – на полигоне ТКО.

В тестовом режиме была запущена мусоросортировочная линия, оснащенная автоматическим оборудованием, позволяющим отобрать максимальный процент вторсырья. Линии включают: автоматические разрыватели пакетов, роторные сепараторы для отсеивания мелкой фракции отходов, магнитные сепараторы, где происходит автоматическая выборка всех металлов, а также оптические сепараторы, программируемые на отбор пластмассовых отходов по видам, формам, цвету.

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