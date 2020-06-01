В одном из районов Ростовской области нашли бруцеллез

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:53:54+03:00

Ветеринары наложили запрет на продажу мясной и молочной продукции

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Специалисты регионального управления ветеринарии обнаружили смертельно опасное для человека заболевание у девяти коров в хуторе Степном Пролетарского района Ростовской области.

Так, в конце мая при проведении массовых профилактических обработок заболевание было выявлено у скота.

Сейчас в хозяйстве проводится комплекс мероприятий по ликвидации опасной инфекции.

В поселении временно запрещена продажа молока, говядины и кормов, а также провоз и прогон животных.

В случае заражения бруцеллезом у человека поражается опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая, нервная и другие системы. Заболевание может привести к гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU