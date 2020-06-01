В одном из районов Ростовской области нашли бруцеллез
Специалисты регионального управления ветеринарии обнаружили смертельно опасное для человека заболевание у девяти коров в хуторе Степном Пролетарского района Ростовской области.
Так, в конце мая при проведении массовых профилактических обработок заболевание было выявлено у скота.
Сейчас в хозяйстве проводится комплекс мероприятий по ликвидации опасной инфекции.
В поселении временно запрещена продажа молока, говядины и кормов, а также провоз и прогон животных.
В случае заражения бруцеллезом у человека поражается опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая, нервная и другие системы. Заболевание может привести к гибели.
ИСТОЧНИК KP.RU