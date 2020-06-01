2020-06-01T13:11:49+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону изменят движение автобусного маршрута №40

Маршрут планируют продлить
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Новую остановку внедрят до конца августа. Фото: Милана СоколНовую остановку внедрят до конца августа. Фото: Милана Сокол
Изменить размер текста:

Пассажирам автобусного маршрута №40 придется привыкать к изменениям. Как сообщает “Ростовгортранс”, специалисты планируют продлить схему движения до ЖК “Западная резиденция” в Советском районе.

По предварительной информации, новую остановку планируется внедрить до конца августа. Сейчас конечная остановка маршрута - СТ “Изумруд”.

Перевозчик, который в настоящее время обслуживает маршрут, в феврале 2020 года выиграл конкурс на обслуживание маршрута по новой схеме. Работы по продлению маршрута были временно отложены во время пандемии коронавируса.

В Ростове-на-Дону вскоре будет запущен автобусный маршрут №81 «Суворовский – Карла Маркса». Сложность организации этого направления заключается в ом, что перевозчик будет возить пассажиров по временному договору.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области люди стали реже вступать в брак
У жительницы Северного в Ростове-на-Дону похитили 180 тысяч рублей
Снимали колеса и оставляли кирпичи: ростовские полицейские поймали воришек
В Ростове-на-Дону загорелась детская поликлиника
На Украину не выпустили 2 тонны молочных продуктов из Ростовской области
Житель Ростовской области стащил у соседа хрустальный сервис
В Ростовской области мужчину пытались ограбить прямо у банкомата
В Ростовстате рассказали, сколько будет стоить окрошка в этом году
Администрацию шахтерского города Гуково возглавил Евгений Гриненко
Штормовое предупреждение от МЧС: лето с града, ливней и урагана начнется в Ростове-на-Дону
В Шахтах закрыли на карантин по коронавирусу психоневрологический диспансер
Коронавирус «срезал» рост жилищного строительства на Дону
В Ростове-на-Дону изменят движение автобусного маршрута №40
В одном из районов Ростовской области нашли бруцеллез
Василий Голубев оценил экологическую безопасность первого на Дону МЭОКа
В Ростовской области водитель на скорости влетел в коляску с младенцем
Оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых начал ВТБ
В Платове вышли 146 пассажиров вывозного рейса из Нью-Йорка
В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта
В Ростове напротив парка Горького появится пешеходный переход
В Ростове вернули первозданный вид надписи "Ворошиловский район"