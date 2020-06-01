В Ростове-на-Дону изменят движение автобусного маршрута №40

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:11:49+03:00

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Пассажирам автобусного маршрута №40 придется привыкать к изменениям. Как сообщает “Ростовгортранс”, специалисты планируют продлить схему движения до ЖК “Западная резиденция” в Советском районе.

По предварительной информации, новую остановку планируется внедрить до конца августа. Сейчас конечная остановка маршрута - СТ “Изумруд”.

Перевозчик, который в настоящее время обслуживает маршрут, в феврале 2020 года выиграл конкурс на обслуживание маршрута по новой схеме. Работы по продлению маршрута были временно отложены во время пандемии коронавируса.

В Ростове-на-Дону вскоре будет запущен автобусный маршрут №81 «Суворовский – Карла Маркса». Сложность организации этого направления заключается в ом, что перевозчик будет возить пассажиров по временному договору.

ИСТОЧНИК KP.RU