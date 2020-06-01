В Ростове-на-Дону изменят движение автобусного маршрута №40
Пассажирам автобусного маршрута №40 придется привыкать к изменениям. Как сообщает “Ростовгортранс”, специалисты планируют продлить схему движения до ЖК “Западная резиденция” в Советском районе.
По предварительной информации, новую остановку планируется внедрить до конца августа. Сейчас конечная остановка маршрута - СТ “Изумруд”.
Перевозчик, который в настоящее время обслуживает маршрут, в феврале 2020 года выиграл конкурс на обслуживание маршрута по новой схеме. Работы по продлению маршрута были временно отложены во время пандемии коронавируса.
В Ростове-на-Дону вскоре будет запущен автобусный маршрут №81 «Суворовский – Карла Маркса». Сложность организации этого направления заключается в ом, что перевозчик будет возить пассажиров по временному договору.
ИСТОЧНИК KP.RU