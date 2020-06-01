2020-06-01T13:18:07+03:00
Экономика

Коронавирус «срезал» рост жилищного строительства на Дону

Показатели упали на 14,1% по сравнению с прошлым годом
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в работу строительной отрасли на Дону.Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в работу строительной отрасли на Дону.Фото: Архив "КП"
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В правительстве Ростовской области рассказали о том, как сильно пандемия коронавирусной инфекции и введенные на ее фоне ограничительные меры для населения и бизнеса повлияли на динамику ввода жилищного строительства.

Согласно данным региональных властей, по объему ввода жилья Донской край занял шестое место в России, а всего по итогам четырех месяцев текущего года на территории области было введено 645,7 тысячи кв. м жилья. А коронавирус? Оставил он свой отпечаток на динамике показателей в строительном секторе?

Ответ утвердительный. Как говорит статистика, по отношению к аналогичному периоду 2019 года нынешние показатели упали на 14,1%. На 22% снизилось индивидуальное строительство жилья – там было введено 336,7 тысяч «квадратов». Также на 3% сократился ввод многоквартирных домов (было сдано 309 тыс. м2).

- Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в работу отрасли. Наши строительные организации столкнулись с падением спроса на первичном рынке жилья, предприятия стройиндустрии ощутили те же проблемы при сбыте продукции, – прокомментировал статистические данные заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.

По его словам, снижение темпов ввода жилья можно объяснить объективными причинами. В их числе — ограничение регистрационных действий для граждан в МФЦ, сложности по передвижениям людей, а также закрытие ряда точек розничной торговли строительными материалами.

- Тем не менее, мы принимаем все меры, чтобы нивелировать эту ситуацию, в том числе – с помощью механизмов господдержки граждан и застройщиков, - подчеркнул Сергей Вифлянцев.

Отметим, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году донской регион обязан ввести в эксплуатацию не менее 2 млн 887 тысяч кв. м жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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