Штормовое предупреждение от МЧС: лето с града, ливней и урагана начнется в Ростове-на-Дону

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:14:03+03:00

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В Ростовской области ждать по-настоящему летней погоды в начале лета не стоит. Сообщение о штормовом предупреждении разослали специалисты регионального Управления МЧС, которые ссылаются на прогнозы синоптиков. На этот раз непогода затронет не только какие-то отдельные районы области, но и непосредственно Ростов-на-Дону. Судя по официальному сообщению, погода испортится в ближайшие 15-16 часов понедельника, 1 июня.

- Ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра, сила которого временами будет достигать 20-23 метров в секунду, - сообщили в ведомстве.

Непогода продлится на Дону до утра 3 июня. Жителей региона призывают к осторожности: без необходимости не выходить на улицу, а также не парковать автомобили под деревьями и плохо укрепленными конструкциями. А в случае каких-либо происшествий, звоните по номеру телефона, указанному ниже.

АЛЛО!

Звоните по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU