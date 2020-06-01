Администрацию шахтерского города Гуково возглавил Евгений Гриненко
39-летний Евгений Гриненко назначен на должность главы администрации Гуково Ростовской области. Об этом сообщили в городской мэрии.
Его назначение на должность обусловлено решением думы Гуково. Новый руководитель победил в конкурсе, в котором участвовало четыре кандидата.
Евгений Гриненко является выпускником железнодорожного института. Он работал в министерствах Ростовской области, в разные годы являлся предпринимателем и депутатом.
Его предшественник Виктор Горенко ушел в отставку по собственному желанию в феврале нынешнего года после 10 лет службы на посту главы администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU