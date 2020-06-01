2020-06-01T14:15:35+03:00
Общество

Администрацию шахтерского города Гуково возглавил Евгений Гриненко

Его назначение на должность обусловлено решением гордумы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Евгений Гриненко победил в конкурсе на должность. Фото: официальный сайт администрации ГуковоЕвгений Гриненко победил в конкурсе на должность. Фото: официальный сайт администрации Гуково
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39-летний Евгений Гриненко назначен на должность главы администрации Гуково Ростовской области. Об этом сообщили в городской мэрии.

Его назначение на должность обусловлено решением думы Гуково. Новый руководитель победил в конкурсе, в котором участвовало четыре кандидата.

Евгений Гриненко является выпускником железнодорожного института. Он работал в министерствах Ростовской области, в разные годы являлся предпринимателем и депутатом.

Его предшественник Виктор Горенко ушел в отставку по собственному желанию в феврале нынешнего года после 10 лет службы на посту главы администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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