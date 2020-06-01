В Ростовстате рассказали, сколько будет стоить окрошка в этом году

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:17:55+03:00

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В Ростовстате подсчитали, сколько будет стоить окрошка. Для этого за основу взяли порцию на шесть человек - на каждого по 560 граммов. А также сравнили стоимость продуктов в этом году по сравнению с прошлым.

- Для приготовления потребуется 3-4 шт. (500 гр) отварного картофеля, 5 отварных яиц, 4 средних свежих огурца, 200 гр редиса, 50 гр зеленого лука, по 25 гр петрушки и укропа, 100 гр сметаны, соль и горчица - по вкусу, - рассказали донские статистики. - Стоимость данного набора продуктов в средних ценах апреля нынешнего года оказалась чуть ниже прошлогодней - на 7 рублей - и составила 164,21 рубля.

Кроме того, в зависимости от предпочтений, 300 грамм сытного наполнителя в виде отварной свинины увеличат цену окрошечной основы на 155,94 рубля, говядины – на 234,19 рубля, рыбы – на 78,77 рубля, колбасы – на 106,27 рубля. Однако из перечисленных продуктов апрельские цены на свинину по сравнению с апрелем прошлого года снизились на 4,6 %, а вот говядина, вареная колбаса и рыба подорожали в среднем на 5-6 %.

Так, на шесть порций окрошки потребуется 1,5 литра домашнего кваса (79,88 руб.) или кефира (96,08 руб.). Их стоимость осталась практически на уровне прошлого года.

В итоге, квасо-овощная окрошка на шесть человек обойдется донским хозяйкам в 190,13 рубля. Таким образом, одна порция - 31,69 рубля. А вот окрошка в вариантах мясо/рыба/колбаса с квасом или кефиром будет стоить от 322,86 до 494,48 рубля. Это от 53,81 до 82,41 рублей за порцию соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU