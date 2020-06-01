В Ростовской области мужчину пытались ограбить прямо у банкомата

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:31:07+03:00

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В полицию Ростовской области обратился мужчина, который рассказал, что едва ли не стал жертвой грабителя. Инцидент произошел в Зимовниковском районе Дона.

По словам местного жителя, когда он снял деньги из банкомата, к нему сзади подошел неизвестный. Тот пригрозил ему ножом и хотел забрать все, что тот успел снять. Однако владелец наличности оказался не из робкого десятка.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, тот оказал сопротивление. В результате, злоумышленник испугался и убежал. Однако отыскать его, для стражей порядка оказалось делом техники. Под подозрением - 43-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас он находится под стражей, где и будет дожидаться решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU