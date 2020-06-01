2020-06-01T14:40:51+03:00
Общество

Житель Ростовской области стащил у соседа хрустальный сервис

Мужчина промышлял кражами в дачных домиках
ГОШЕВ Игорь
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Теперь мужчину будут судить.Теперь мужчину будут судить.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новочеркасске местный житель, приехав к себе на дачу, не обнаружил в доме хрустальный сервис. Быстро поняв, что его обворовали, он обратился в полицию. Приехавшие на место стражи порядка выяснили, что злоумышленник проник в дом через окно.

По горячим следам им удалось задержать подозреваемого. Как рассказали в донском главке, им оказался 43-летний житель того же района. За его плечами уже были судимости за хранение наркотиков и кражи. Из новых - еще как минимум три.

- Оперативники выяснили, что фигурант проживал недалеко от домов потерпевших в одной из заброшенных построек, - добавили в ведомстве. - Мужчина проникал в дома, пользуясь отсутствием владельцев, и забирал ценные вещи. Часть похищенного он успел продать, другая была у него изъята.

По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч рублей. Теперь мужчину будут судить. В отношении него завели новое уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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