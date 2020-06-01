На Украину не выпустили 2 тонны молочных продуктов из Ростовской области
Специалисты запретили вывоз крупной партии молочной продукции из Ростовской области на Украину. Об этом рассказали в региональном отделении Россельхознадзора.
По информации ведомства, причиной тому стало то, что вес, указанный в ветеринарном свидетельстве, не соответствовал заявленной в ветеринарных и сопроводительных документах информации. Две тонны молочной продукции вернутся обратно отправителю крупной партии молочных продуктов.
Сейчас все товары, подлежащие ветеринарному контролю, должны сопровождаться ветеринарными документами с полной и достоверной информацией о поднадзорном грузе в течении всего времени перевозки.
ИСТОЧНИК KP.RU