На Украину не выпустили 2 тонны молочных продуктов из Ростовской области

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:43:04+03:00

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Специалисты запретили вывоз крупной партии молочной продукции из Ростовской области на Украину. Об этом рассказали в региональном отделении Россельхознадзора.

По информации ведомства, причиной тому стало то, что вес, указанный в ветеринарном свидетельстве, не соответствовал заявленной в ветеринарных и сопроводительных документах информации. Две тонны молочной продукции вернутся обратно отправителю крупной партии молочных продуктов.

Сейчас все товары, подлежащие ветеринарному контролю, должны сопровождаться ветеринарными документами с полной и достоверной информацией о поднадзорном грузе в течении всего времени перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU