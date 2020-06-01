В Ростове-на-Дону загорелась детская поликлиника
Из здания вывели около полусотни человек
Из здания вывели 50 человек. Фото: Яндекс. Карты
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В понедельник, 1 июня, в детской городской поликлинике № 17, расположенной по Волкова, 41а, по информации очевидцев, произошел пожар.
Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 14:13. Из здания детской больницы в целях безопасности вывели 50 человек.
- На место незамедлительно выехали специалисты. Произошло задымление в шахте лифта. Специалисты стали проверять электропроводку. 1 ранг опасности не подтвердился, - сообщили в региональном отделении ГУ МЧС по Ростовской области.
Сейчас информация о произошедшем уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU