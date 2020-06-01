Снимали колеса и оставляли кирпичи: ростовские полицейские поймали воришек

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:00:44+03:00

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Полицейских города Шахты завалили заявлениями автовладельцы, у которых с машин были сняты колеса. При этом кражи происходили с марта по май. Как рассказали в донском главке, во всех случаях жертвы обнаруживали пропажу утром. В итоге, спустя время, стражам порядка удалось задержать предполагаемых преступников. Ими оказались два местных жителя, возраст которых 23 и 28 лет.

- Злоумышленники совершали преступления ночью, - добавили в ведомстве. - Заранее приметив машину с дорогими колесами, подозреваемые возвращались к месту парковки в темное время суток. Снимали колеса, а вместо них оставляли кирпичи.

В итоге, как оказалось, на их счету минимум пять подобных краж. Теперь в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Их судьбу будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU