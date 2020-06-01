У жительницы Северного в Ростове-на-Дону похитили 180 тысяч рублей

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:11:32+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону обратилась жительница Северного жилого массива. Женщина рассказала, что ее обокрали. По словам ростовчанки, в начале ей позвонил сотрудник банка, который пообещал защитить ее банковский счет от мошенников. Дама поверила собеседнику и сделала все, что тот велел - а именно, продиктовала ему номер банковской карты и код безопасности, который пришел в смс-сообщении.

- После чего со счета были списаны около 180 тысяч рублей, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - Потеряв все свои сбережения, женщина поняла, что звонивший оказался мошенником, а не сотрудником банка. Она сразу обратилась в полицию.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Теперь ведется поиск злоумышленника.

В свою очередь в ведомстве напоминают: сотрудники банка никогда не запрашивают личную информацию по телефону. Поэтому стоит быть осторожными при подобных звонках.

ИСТОЧНИК KP.RU