У жительницы Северного в Ростове-на-Дону похитили 180 тысяч рублей
В полицию Ростова-на-Дону обратилась жительница Северного жилого массива. Женщина рассказала, что ее обокрали. По словам ростовчанки, в начале ей позвонил сотрудник банка, который пообещал защитить ее банковский счет от мошенников. Дама поверила собеседнику и сделала все, что тот велел - а именно, продиктовала ему номер банковской карты и код безопасности, который пришел в смс-сообщении.
- После чего со счета были списаны около 180 тысяч рублей, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - Потеряв все свои сбережения, женщина поняла, что звонивший оказался мошенником, а не сотрудником банка. Она сразу обратилась в полицию.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Теперь ведется поиск злоумышленника.
В свою очередь в ведомстве напоминают: сотрудники банка никогда не запрашивают личную информацию по телефону. Поэтому стоит быть осторожными при подобных звонках.
ИСТОЧНИК KP.RU