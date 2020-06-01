В Ростовской области люди стали реже вступать в брак

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:33:37+03:00

Изменить размер текста: A A

На Дону специалисты Росстатата проанализировали важные показатели численности населения в январе-марте 2020 года. Оказалось, что в регионе стали реже играть свадьбы, заводить детей и умирать.

- В первом квартале появились на свет 8 тысяч 584 человека, а а тот же период минувшего года - 9 тысяч 56, - следует из данных статистики.

Браков в Ростовской области в январе-марте зарегистрировано 3 тысячи 817 против 4 тысяч 180 за тот же период 2019 года. Специалисты отмечают и положительную тенденцию - снижение числа разводов. Супруги разорвали отношения - 4 тысяч 59 раз, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 4 тысяч 141 случай.

Так, в этом году погибли 14 тысяч 188 человек, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 15 тысяч 152 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU