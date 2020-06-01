2020-06-01T17:15:00+03:00
Общество

В июле у жителей Ростовской области появится дополнительный выходной

В этот день пройдет голосование за поправки в Конституцию
ДЕНИСОВ ПЕТР
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День голосования за поправки в Конституцию будет нерабочимДень голосования за поправки в Конституцию будет нерабочимФото: Артем КИЛЬКИН
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Президент России Владимир Путин выбрал среду, 1 июля, для проведения голосования по поправкам в Основной закон страны. Об этом сообщает kp.ru.

Глава государства посчитал, что 1 июля можно считать согласованной датой, если это не будет мешать проведению ЕГЭ. Руководителю сообщили, что голосование за поправки в Конституцию не повлияет на проведение выпускного экзамена в стране.

Впервые этот день для общероссийского голосования за поправки предложила Элла Памфилова.

Голосование по внесению изменений в Конституцию должно было состояться 22 апреля, но стремительное распространения новой коронавирусной инфекции в стране заставило перенесли голосование. Этой весной Владимир Путин сообщил, что выбор новой даты будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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