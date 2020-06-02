2020-06-02T09:30:56+03:00
Общество

Дончанин ударил полицейского из-за просьбы носить маску в период пандемии коронавируса

Мужчине грозит наказание
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемый в нападении на полицейского будет осужден. Фото: Архив КППодозреваемый в нападении на полицейского будет осужден. Фото: Архив КП
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В Ростовской области разгорелся конфликт в центре Каменска-Шахтинского, где 29-летний мужчина во время пандемии коронавируса оказался без защитной маски.

Полицейские рассказали мужчине о необходимости соблюдения масочного режима, но дончанин отказался выполнять их требования, попытался сбежать, но его задержали. Разъяренный горожанин нанес одному из сотрудников полиции удар кулаком в лицо.

- Сейчас выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.

В случае, если вина мужчины будет доказана, то ему грозит лишение свободы, либо принудительные работы, а также штраф в размере до двухсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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