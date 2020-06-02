Дончанин ударил полицейского из-за просьбы носить маску в период пандемии коронавируса

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:30:56+03:00

Подозреваемый в нападении на полицейского будет осужден. Фото: Архив КП

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В Ростовской области разгорелся конфликт в центре Каменска-Шахтинского, где 29-летний мужчина во время пандемии коронавируса оказался без защитной маски.

Полицейские рассказали мужчине о необходимости соблюдения масочного режима, но дончанин отказался выполнять их требования, попытался сбежать, но его задержали. Разъяренный горожанин нанес одному из сотрудников полиции удар кулаком в лицо.

- Сейчас выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.

В случае, если вина мужчины будет доказана, то ему грозит лишение свободы, либо принудительные работы, а также штраф в размере до двухсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU