Дончанин ударил полицейского из-за просьбы носить маску в период пандемии коронавируса
В Ростовской области разгорелся конфликт в центре Каменска-Шахтинского, где 29-летний мужчина во время пандемии коронавируса оказался без защитной маски.
Полицейские рассказали мужчине о необходимости соблюдения масочного режима, но дончанин отказался выполнять их требования, попытался сбежать, но его задержали. Разъяренный горожанин нанес одному из сотрудников полиции удар кулаком в лицо.
- Сейчас выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.
В случае, если вина мужчины будет доказана, то ему грозит лишение свободы, либо принудительные работы, а также штраф в размере до двухсот тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU