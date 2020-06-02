2020-06-02T10:25:04+03:00
Общество

На строительство ростовской инфекционной больницы потратят 2,6 млрд рублей

Объект планируют сдать до конца 2020 года
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Средства на строительство выделили из резервного фонда. Фото: Архив КПСредства на строительство выделили из резервного фонда. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

Власти Ростовской области выделили более 2,6 млрд рублей выделено на строительство новой инфекционной больницы в донской столице. Новое медучреждение рассчитано на 200 коек, а в будущем будет увеличено до 400.

- Большая часть средств направлена из резервного фонда, - отметили в пресс-службе губернатора региона.

Так, около 2 млрд 570 млн рублей потратят на инженерные изыскания, подготовку проектной документации и строительство нового для региона профильного лечебного учреждения. На первом этапе новой инфекционной больницы будет введено 200 коек, из которых до 30 - реанимационные, остальные места оборудуют на втором и третьем этажах.

Стоит отметить, что планы на строительство новой инфекционной больницы обсуждались на протяжении 20 лет. Пандемия коронавируса ускорила строительство больницы. Строительство должно завершиться до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьник получил от Василия Голубева супер мяч с автографами звезд «Ростова»
В Ростовской области при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина
В Ростовской области ищут пропавшего парня
Дмитрий Тарасов ненадолго вернулся к ростовской модели и дочкам
В Волгодонске водитель на «Мерседес-Бенце» угодил сначала в забор, а потом в дерево
Мужчина из Ростовской области в пьяном угаре пытался убить свою пассию и ее сожителя
Фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу»: игры с детьми, увлекательные хобби, кулинарные эксперименты
Выдачу автокредитов по новой программе господдержки начал ВТБ
На строительство ростовской инфекционной больницы потратят 2,6 млрд рублей
Дончанин ударил полицейского из-за просьбы носить маску в период пандемии коронавируса
Жители Орбитальной не могут спать по ночам из-за собачьего лая
Тело пропавшего три дня назад подростка обнаружили в местном гараже в Каменске-Шахтинском
На окраине Ростова по неизвестной причине задымилась полицейская машина
В Ростове подходит к концу строительство 3D-фонтана
В реанимации в Ростовской области скончалась выпавшая из окна девушка
В донской столице молодой парень утонул из-за судороги
Из ростовского аэропорта будут регулярно летать рейсы в Сургут
"Копытное" пополнение: в ростовском зоопарке родилось сразу 14 животных
Человек за бортом: В Ростовской области спасли парочку рыбаков
В июле у жителей Ростовской области появится дополнительный выходной
Ростовская область поднялась на седьмое место в общероссийском рейтинге по числу больных коронавирусом
В Ростовской области люди стали реже вступать в брак