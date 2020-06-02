На строительство ростовской инфекционной больницы потратят 2,6 млрд рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:25:04+03:00

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Власти Ростовской области выделили более 2,6 млрд рублей выделено на строительство новой инфекционной больницы в донской столице. Новое медучреждение рассчитано на 200 коек, а в будущем будет увеличено до 400.

- Большая часть средств направлена из резервного фонда, - отметили в пресс-службе губернатора региона.

Так, около 2 млрд 570 млн рублей потратят на инженерные изыскания, подготовку проектной документации и строительство нового для региона профильного лечебного учреждения. На первом этапе новой инфекционной больницы будет введено 200 коек, из которых до 30 - реанимационные, остальные места оборудуют на втором и третьем этажах.

Стоит отметить, что планы на строительство новой инфекционной больницы обсуждались на протяжении 20 лет. Пандемия коронавируса ускорила строительство больницы. Строительство должно завершиться до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU