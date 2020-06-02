Выдачу автокредитов по новой программе господдержки начал ВТБ

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:06:17+03:00

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С 1 июня ВТБ начал работать в рамках обновленной программы госсубсидирования автокредитования. Новые условия предполагают увеличенную до 1,5 млн рублей стоимость автомобиля, расширение списка возможных для приобретения моделей и комплектаций, а также получение скидки медработниками и клиентами, использующими трейд-ин. Кроме того, 10% скидка на стоимость автомобиля теперь доступна семьям с одним несовершеннолетним ребенком, а электромобиль можно купить со скидкой 25%.

- Обновленные условия субсидирования крайне важны в текущей экономической ситуации, – уверен начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ Иван Жигарев. - Расширение категорий заемщиков делает программу более доступной, а повышение лимита стоимости автомобиля до 1,5 млн рублей позволяет увеличить список машин, участвующих в программе. В апреле автомобильная отрасль из-за пандемии COVID-19 остро почувствовала необходимость поддержки, поэтому запуск программы с 1 июня – своевременное решение, которое будет способствовать восстановлению отрасли. Льготные условия пользуются популярностью – ВТБ выдает каждый четвертый такой кредит, это порядка 26% от всех наших продаж. Понимая, насколько это важно для заемщиков, мы уже начали принимать заявки и выдавать автокредиты по новой программе.

Известно, что ВТБ автокредит можно оформить по ставке от 2% годовых. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. Кредит оформляется по двум документам без подтверждения дохода и занятости. Для медицинских работников также будет необходимо подтверждение принадлежности работодателя к государственной системе здравоохранения, для подтверждения трейд-ина – документ от дилера о передаче автомобиля клиента в счёт покупки нового, а также копия ПТС или свидетельство о регистрации. Максимальный срок кредита составляет 60 месяцев.

Кроме того, условия субсидирования 2020 года распространяются и на семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, а также на граждан, впервые приобретающих транспортное средство. Льготы доступны для новых автомобилей 2019-2020 гг. выпуска (при этом ПТС/ЭПТС должен быть выдан не ранее 01.12.2019 г.), а с 1 июля 2020 г. кредитоваться будут автомобили только с ЭПТС.

Возможные для покупки марки: Lada, УАЗ, ГАЗ, Kia, CHEVROLET NIVA, Volkswagen, Skoda, Hyundai и Renault. Первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины.