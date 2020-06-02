2020-06-02T11:11:01+03:00
Общество

Фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу»: игры с детьми, увлекательные хобби, кулинарные эксперименты

Наталья ВЕСНИНА
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А как вы проводите время самоизоляции?А как вы проводите время самоизоляции?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу». Тема фотоконкурса – полезная активность во время самоизоляции. Если ваш сын смастерил робота, а дочь сшила куколке рубашку, если вы сами приготовили красивый торт или научились делать ростовые цветы, если вы сделали дома ремонт или вырастили в огороде красивую зелень – похвастайтесь своими достижениями!

На фотоконкурс можно присылать снимки в медицинской маске, с любимыми животными на прогулке, со стопкой книг, которые вы успели прочитать. Присылайте фотографии и первого рабочего дня, если вы уже вышли на работу.

Принять участие в конкурсе могут все желающие независимо от возраста. Трое участников, которые наберут в голосовании больше всего голосов, получат призы от партнера фотоконкурса.

Присылайте, голосуйте, выигрывайте!

Подать заявку и уточнить подробности можно по ссылке

https://www.rostov.kp.ru/daily/27113/4193320/

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