Фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу»: игры с детьми, увлекательные хобби, кулинарные эксперименты
Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу». Тема фотоконкурса – полезная активность во время самоизоляции. Если ваш сын смастерил робота, а дочь сшила куколке рубашку, если вы сами приготовили красивый торт или научились делать ростовые цветы, если вы сделали дома ремонт или вырастили в огороде красивую зелень – похвастайтесь своими достижениями!
На фотоконкурс можно присылать снимки в медицинской маске, с любимыми животными на прогулке, со стопкой книг, которые вы успели прочитать. Присылайте фотографии и первого рабочего дня, если вы уже вышли на работу.
Принять участие в конкурсе могут все желающие независимо от возраста. Трое участников, которые наберут в голосовании больше всего голосов, получат призы от партнера фотоконкурса.
Присылайте, голосуйте, выигрывайте!
Подать заявку и уточнить подробности можно по ссылке