2020-06-02T11:40:07+03:00
Общество

Мужчина из Ростовской области в пьяном угаре пытался убить свою пассию и ее сожителя

Пострадавшая лишилась руки
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Осужденный проведет 10 лет в колонии. Фото: Архив КПОсужденный проведет 10 лет в колонии. Фото: Архив КП
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Романтичная история любви жителя Волгодонска закончилась залом суда. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, он из ревности пытался убить двух человек.

Разозлившись на свою даму сердца мужчина напился. Во время прогулки он встретил на улице свою бывшую девушку и ее сожителя. В приступе ревности осужденный несколько раз выстрелил в них из обреза ружья.

- Потерпевшим были причинены телесные повреждения, девушка лишилась левой руки, -отметили в ведомстве.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы. Теперь ближайшие 10 лет он проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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