Мужчина из Ростовской области в пьяном угаре пытался убить свою пассию и ее сожителя
Романтичная история любви жителя Волгодонска закончилась залом суда. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, он из ревности пытался убить двух человек.
Разозлившись на свою даму сердца мужчина напился. Во время прогулки он встретил на улице свою бывшую девушку и ее сожителя. В приступе ревности осужденный несколько раз выстрелил в них из обреза ружья.
- Потерпевшим были причинены телесные повреждения, девушка лишилась левой руки, -отметили в ведомстве.
Суд приговорил мужчину к лишению свободы. Теперь ближайшие 10 лет он проведет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU