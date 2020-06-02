Дмитрий Тарасов ненадолго вернулся к ростовской модели и дочкам

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:25:58+03:00

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Футболист "Рубина" Дмитрий Тарасов продолжает активные тренировки вместе со своим клубом в Казани, где он в ближайшее время будет жить и тренироваться. Спортсмен ненадолго приехал в Москву навестить свою семью.

В микроблоге 33-летнего футболиста и его жены появились снимки, созданные во время встречи. Приезда Дмитрия с нетерпением ждали его жена и дочки.

- Мой дом - моя крепость. Мой источник любви, энергии и стальной мотивации. 10 часов дороги ничто, когда тебя ждут и верят. Побыл денек дома, уложил спать своих девочек, зарядился и настроился на предстоящую работу, - сообщил Тарасов.

Поклонники семьи Тарасовых переживают, что разлука может негативно сказаться на отношениях пары, ведь футболист не обделен внимаем девушек, а Анастасия сейчас не может уделять мужу столько же внимания, что и раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU