Дмитрий Тарасов ненадолго вернулся к ростовской модели и дочкам
Футболист "Рубина" Дмитрий Тарасов продолжает активные тренировки вместе со своим клубом в Казани, где он в ближайшее время будет жить и тренироваться. Спортсмен ненадолго приехал в Москву навестить свою семью.
В микроблоге 33-летнего футболиста и его жены появились снимки, созданные во время встречи. Приезда Дмитрия с нетерпением ждали его жена и дочки.
- Мой дом - моя крепость. Мой источник любви, энергии и стальной мотивации. 10 часов дороги ничто, когда тебя ждут и верят. Побыл денек дома, уложил спать своих девочек, зарядился и настроился на предстоящую работу, - сообщил Тарасов.
Поклонники семьи Тарасовых переживают, что разлука может негативно сказаться на отношениях пары, ведь футболист не обделен внимаем девушек, а Анастасия сейчас не может уделять мужу столько же внимания, что и раньше.
ИСТОЧНИК KP.RU