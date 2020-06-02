В Ростовской области ищут пропавшего парня

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:02:54+03:00

Он ушел из дома и не вернулся

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Следователи ведут поиски без вести пропавшего 17-летнего жителя Ростова-на-Дону Серебрякова Алексея Андреевича,который в конце мая ушел в неизвестном направлении, до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Все это время парень не выходит на связь с родственниками и друзьями. Он не отвечает на многочисленные звонки и сообщения.

- На вид пропавшему 17-18 лет, рост высокий 190 см, среднего телосложения, лицо прямоугольное,глаза серо-зеленые, уши средние, волосы русые, длинные. Особых примет нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В день исчезновения был одет в черную футболку, черные шорты, серо-оранжевые кроссовки, серые носки.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого парня, то просьба сообщить любую информацию в правоохранительные органы по телефонам: 8(863) 235-02-02, 8 (863) 210-64-66.

ИСТОЧНИК KP.RU