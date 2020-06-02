2020-06-02T13:02:54+03:00
Общество

В Ростовской области ищут пропавшего парня

Он ушел из дома и не вернулся
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Пропавший Серебряков Алексей. Фото: пресс-служба СУ СК по Ростовской областиПропавший Серебряков Алексей. Фото: пресс-служба СУ СК по Ростовской области
Изменить размер текста:

Следователи ведут поиски без вести пропавшего 17-летнего жителя Ростова-на-Дону Серебрякова Алексея Андреевича,который в конце мая ушел в неизвестном направлении, до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Все это время парень не выходит на связь с родственниками и друзьями. Он не отвечает на многочисленные звонки и сообщения.

- На вид пропавшему 17-18 лет, рост высокий 190 см, среднего телосложения, лицо прямоугольное,глаза серо-зеленые, уши средние, волосы русые, длинные. Особых примет нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В день исчезновения был одет в черную футболку, черные шорты, серо-оранжевые кроссовки, серые носки.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого парня, то просьба сообщить любую информацию в правоохранительные органы по телефонам: 8(863) 235-02-02, 8 (863) 210-64-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьник получил от Василия Голубева супер мяч с автографами звезд «Ростова»
В Ростовской области при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина
В Ростовской области ищут пропавшего парня
Дмитрий Тарасов ненадолго вернулся к ростовской модели и дочкам
В Волгодонске водитель на «Мерседес-Бенце» угодил сначала в забор, а потом в дерево
Мужчина из Ростовской области в пьяном угаре пытался убить свою пассию и ее сожителя
Фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу»: игры с детьми, увлекательные хобби, кулинарные эксперименты
Выдачу автокредитов по новой программе господдержки начал ВТБ
На строительство ростовской инфекционной больницы потратят 2,6 млрд рублей
Дончанин ударил полицейского из-за просьбы носить маску в период пандемии коронавируса
Жители Орбитальной не могут спать по ночам из-за собачьего лая
Тело пропавшего три дня назад подростка обнаружили в местном гараже в Каменске-Шахтинском
На окраине Ростова по неизвестной причине задымилась полицейская машина
В Ростове подходит к концу строительство 3D-фонтана
В реанимации в Ростовской области скончалась выпавшая из окна девушка
В донской столице молодой парень утонул из-за судороги
Из ростовского аэропорта будут регулярно летать рейсы в Сургут
"Копытное" пополнение: в ростовском зоопарке родилось сразу 14 животных
Человек за бортом: В Ростовской области спасли парочку рыбаков
В июле у жителей Ростовской области появится дополнительный выходной
Ростовская область поднялась на седьмое место в общероссийском рейтинге по числу больных коронавирусом
В Ростовской области люди стали реже вступать в брак