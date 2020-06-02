В Ростовской области при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:08:53+03:00

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В понедельник, 1 июня, в Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека. Известно, что вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около часа ночи. Звонивший рассказал, что горит дом в городе Белая Калитва. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу — на улицу Трудовую.

- Пожар произошел в частном доме, - рассказали в главном Управлении МЧС России по региону. - Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. На месте работали восемь человек пожарных и две спецмашины. Уже через десять минут пожар удалось локализовать, еще через пять - полностью ликвидировать.

В ведомстве добавили, что в огне погиб 60-летний мужчина. Приехавшим на место медикам скорой помощи оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего.

По факту произошедшего проводится проверка, она установит и причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU