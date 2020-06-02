Раскрыть себя по-настоящему помогает Южный университет (ИУБиП)

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:55:43+03:00

Впервые в России здесь в прямом эфире провели вечер встречи выпускников, на котором те рассказали о своих успехах

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Вечер встречи выпускников в прямом эфире провел Южный университет (ИУБиП), став первым среди вузов Российской Федерации, который организовал такую встречу. Она прошла 30 мая в соцсети Инстаграм.

Известно, что к эфиру присоединялись члены Ассоциации выпускников «ИУБиП Family» не только со всей России, но и из других стран. Они с большим удовольствием рассказывали о своих достижениях и делились теплыми воспоминаниями с основателем и ректором Южного университета (ИУБиП) Имраном Акперовым.

Фото: Южный университет (ИУБиП).

К примеру, выпускник 2009 года Дементий Богданов прошел все ступени карьерной лестницы в одном из крупнейших банков и сейчас является одним из его топ-менеджеров, живет в Москве и возглавляет управление корпоративных продаж.

- Я очень рад, что во время учебы получил навык публичных выступлений, научился «держать» зал, - поделился он. - Это мне очень помогло в профессии. И не только мне. До сих пор дружу с однокурсниками, большинство из них тоже занимают руководящие должности. Моя жена Настя Павленкова - тоже выпускница Южного университета (ИУБиП). Сейчас она строит карьеру в международной компании. У нас двое детей.

Фото: Южный университет (ИУБиП).

Кстати, свадеб между студентами вуза за тридцатилетнюю историю университета было немало.

- Такие пары вдохновляют, - поясняет ректор, доктор экономических наук, профессор Имран Акперов. - Мы взяли на себя обязательство: детей, которые родились в этих союзах, будем учить бесплатно!

Фото: Южный университет (ИУБиП).

При этом выпускники были единодушны в том, что достичь успеха и реализоваться в жизни им помог особый «иубиповский» подход к образованию.

- Кроме профессиональных знаний, Южный университет (ИУБиП) дал нам веру в себя, умение видеть возможности, навык выгодно подавать себя, - уверена выпускница Светлана Добросоцкая, а ныне - заместитель начальники юридического отдела компании в Краснодаре, молодой ученый и востребованный преподаватель астрологии. - Другие вузы не раскрывают личность. Нам повезло - в Южном университете студентам помогают по-настоящему найти себя. Поэтому мы можем добиваться успеха во всем, чем бы не занимались.