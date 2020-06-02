В Ростове водители попали в многокилометровую пробку на Малиновского

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:38:08+03:00

Скорость движения по Малиновского не превышает 5 километров в час. Фото: Архив КП

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Во вторник, 2 июня, в донской столице образовалась огромная пробка на улице Малиновского. Автомобилисты не могут проехать в сторону Таганрогского шоссе. Об этом сообщили очевидицы.\

Воителям рекомендуют искать альтернативные пути проезда. Фото: «Яндекс. Пробки»

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по Малиновского водители едут со скоростью не более 5 километров в час. На ближайших улицах местами движение также затруднено. Небольшие пробки наблюдаются на улицах: Доватора, Ерёменко и 339-й Стрелковой Дивизии.

- В районе моста, на котором ведутся работы, сломался пассажирский автобус, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на участке. Автомобилистам советуют искать альтернативные пути проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU