В Ростове водители попали в многокилометровую пробку на Малиновского
Во вторник, 2 июня, в донской столице образовалась огромная пробка на улице Малиновского. Автомобилисты не могут проехать в сторону Таганрогского шоссе. Об этом сообщили очевидицы.\
Воителям рекомендуют искать альтернативные пути проезда. Фото: «Яндекс. Пробки»
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по Малиновского водители едут со скоростью не более 5 километров в час. На ближайших улицах местами движение также затруднено. Небольшие пробки наблюдаются на улицах: Доватора, Ерёменко и 339-й Стрелковой Дивизии.
- В районе моста, на котором ведутся работы, сломался пассажирский автобус, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на участке. Автомобилистам советуют искать альтернативные пути проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU