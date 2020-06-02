2020-06-02T15:23:34+03:00
Общество

Лжебанкир выманил у дончанки 106 тысяч рублей

Молодой человек представился сотрудником безопасности банка
Ольга ГОПАЛО
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Никому не передавайте данные карты, чтобы не лишиться денег.Никому не передавайте данные карты, чтобы не лишиться денег.Фото: Ольга КОСТИНА
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В Ростовской области женщина лишилась своих сбережений на банковской карте. Инцидент произошел в Целинском районе Дона. Местная жительница рассказала, что получила звонок от неизвестного. Тот представился сотрудником безопасности одного из банков, карта которого была открыта на имя дончанки. Молодой человек предупредил, что какие-то сомнительные операции по ее счету могут привести к тому, что женщина может лишиться всех денег. Но чтобы этого не произошло, ей надо продиктовать цифры на карте. Как только собеседница сделал все, что необходимо, он поняла - ее обманули. Со счета были списаны 106 тысяч рублей. После этого дончанка отправилась в полицию.

- Женщина видела профилактические ролики, но растерялась - выполнила все инструкции и назвала свои данные, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области.

В ведомстве также добавили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступника ищут.

- Сотрудники либо служба безопасности банков никогда не будет звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам, - добавили в донском главке. - Никому не передавайте ваши персональные данные или данные о картах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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