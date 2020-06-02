2020-06-02T15:58:21+03:00
Общество

В Ростовской области нашли изуродованное тело мужчины

Сейчас следователи выясняют личность погибшего
ГОШЕВ Игорь
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По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне, 1 июня, в Ростовской области нашли страшную находку - изуродованное тело мужчины. Оно было обнаружено около десяти часов утра в первый день лета. Известно, что ЧП произошло около хутора Веселый Мясниковского района Дона.

Как уже установили эксперты, на теле погибшего имеются многочисленные повреждения, в числе которых резанные раны. Кроме того, кости черепа у пострадавшего переломлены. На вид погибшему 30-40 лет. Документов при нем не было.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливается личность мужчины, - рассказали в региональном Следственном Комитете. - Также проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Сейчас ищут того, кто мог совершить это зверство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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