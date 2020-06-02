2020-06-02T16:12:34+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону галантный ухажер оказался грабителем

За прогулку девушка дорого заплатила
Ольга ГОПАЛО
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Правду говорят, присматриваться надо тщательнее.Правду говорят, присматриваться надо тщательнее.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В полицию города Ростова-на-Дону обратилась заплаканная ростовчанка, которая рассказала, что стала жертвой уличного грабителя. Правда, изначально все выглядело вполне себе романтично.

На улице к девушке подошел молодой человек, который предложил познакомиться. Слово за слово и вот уже галантный кавалер отправился провожать ее до дома. Вот только не успела парочка дойти до двери, как новоиспеченный жених резко сменил амплуа. Он сорвал с шеи своей новой знакомой золотую цепочку и бросился наутек. Бежал он недолго - до ближайшего ломбарда. А его спутница - в полицию.

В итоге по горячим следам стражам порядка удалось отыскать подозреваемого. Как рассказали в донском главке, им оказался 23-летний мужчина. Он уже имеет за плечами судимость - за умышленные уничтожение или повреждение имущества. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас горе-ухажер находится под подпиской о невыезде дома в ожидании суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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