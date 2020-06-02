Люди позвонили в ростовский центр мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции 50 тысяч раз
В Ростовской области операторы регионального центра оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции приняли 50-тысяч звонков. Об этом сообщил руководитель Тарас Дядьков.
Сейчас центр работает в круглосуточном режиме, без перерывов и выходных. Смена – более 15 человек. Это представители минздрава, минтруда, департамента потребрынка, Роспотребнадзора и других ведомств.
- Пятидесятитысячный звонок пришел из Мурманска. Женщина интересовалась, какие документы нужно предоставить, чтобы можно было навестить бабушку, проживающую в Неклиновском районе области и нуждающуюся в помощи, - отметили в правительстве региона.
Чаще всего люди интересуются порядком перемещения по территории области и между субъектами РФ, чуть реже спрашивают о порядке действий при возвращении из других регионов, на третьем месте оказались вопросы, связанные с работой предприятий в условиях режима повышенной готовности.
АЛЛО!
Телефоны Центра мониторинга по ситуации по коронавирусной инфекции: 8 800-200-46-53 и 8 (863) 285-05-43.
ИСТОЧНИК KP.RU