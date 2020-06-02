2020-06-02T16:40:49+03:00
Общество

Люди позвонили в ростовский центр мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции 50 тысяч раз

Чаще всего люди интересуются тем, как перемещаться между регионами
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Люди часто задают вопросы о коронавирусной инфекции в региональный центрЛюди часто задают вопросы о коронавирусной инфекции в региональный центрФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области операторы регионального центра оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции приняли 50-тысяч звонков. Об этом сообщил руководитель Тарас Дядьков.

Сейчас центр работает в круглосуточном режиме, без перерывов и выходных. Смена – более 15 человек. Это представители минздрава, минтруда, департамента потребрынка, Роспотребнадзора и других ведомств.

- Пятидесятитысячный звонок пришел из Мурманска. Женщина интересовалась, какие документы нужно предоставить, чтобы можно было навестить бабушку, проживающую в Неклиновском районе области и нуждающуюся в помощи, - отметили в правительстве региона.

Чаще всего люди интересуются порядком перемещения по территории области и между субъектами РФ, чуть реже спрашивают о порядке действий при возвращении из других регионов, на третьем месте оказались вопросы, связанные с работой предприятий в условиях режима повышенной готовности.

АЛЛО!

Телефоны Центра мониторинга по ситуации по коронавирусной инфекции: 8 800-200-46-53 и 8 (863) 285-05-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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