В Ростовской области задержали браконьера с уловом на 700 тысяч рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:51:13+03:00

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В Ростовской области задержали рыбака с весомым уловом. Об этом рассказали в Пограничном Управлении ФСБ России. Известно, что инцидент произошел в Таганрогском заливе Азовского моря. Мужчину задержали в районе населенного пункта Приморка.

- Он вышел в море без документов, удостоверяющих личность, - добавили в ведомстве. - А задержание произошло в районе населенного пункта Приморка, в тот момент, когда мужчина перекладывал улов в свой мотоцикл. У нарушителя изъято более 450 экземпляров рыбы частиковых видов. Причиненный ущерб водным биологическим ресурсам составил порядка 700 тысячи рублей.

Кроме того, люди в форме изъяли незаконно добытые водные биоресурсы и транспортные средства. В отношении мужчины возбудили административное дело по статье «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах РФ». Решается вопрос о возбуждении уголовного по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». По ней мужчине грозит крупный штраф или до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU