2020-06-02T17:23:43+03:00
Общество

«Море выйдет из берегов от такой красоты»: Катерина Новосельцева показала роскошную фигуру в купальнике

Не так давно спортсменка стала мамой
ГОШЕВ Игорь
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Баскетболистка оставила карьеру ради семьи. Фото: Инстаграм novoseltseva_katerinaБаскетболистка оставила карьеру ради семьи. Фото: Инстаграм novoseltseva_katerina
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Красавица Катерина Новосельцева рассказала, о чем скучает и мечтает на самом деле. Молодая мать откровенно рассказала об этом своим поклонникам в Инстаграм. Ростовчанка продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике, а снимок подписала так:

- Мы ждали, ждали и, наконец, дождались наступления лета. В Москве сейчас погода, правда, выглядит иначе, но нам не привыкать, в жизни надеяться на лучшее. Лично я, очень соскучилась по морю, и мечтаю увидеть своего мальчика плескающегося в большой воде.

Больше тысячи поклонников Катерины оценили увиденное.

- Этим летом либо в ванне, либо в Сочи, либо в Крыму, - конкретизировал свой ближайший маршрут один из подписчиков баскетболистки.

Но многие просто обалдели от красоты спортсменки: «Шикарная», «Вы обворожительны!», «Звезда», «Ты просто ПОТРЯСАЮЩАЯ», «Невероятная, как всегда» и «Море выйдет из берегов от такой красоты».

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Мы ждали,ждали и наконец дождались наступления лета
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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Море выйдет из берегов от такой красоты»: Катерина Новосельцева показала роскошную фигуру в купальнике
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