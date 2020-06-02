В Ростовской области в психоневрологическом диспансере выявили 40 больных коронавирусом

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:06:19+03:00

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Медики нашли коронавирус у 40 пациентов шахтинского филиала психоневрологического диспансера. Об этом рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская на заседании регионального штаба.

Сейчас в диспансере ситуация находится под контролем специалистов. За состоянием пациентов следят сотрудники инфекционного госпиталя, расположенного в Шахтах.

- В самом филиале находятся 258 человек. Всего инфицированных сегодня 40. Трое госпитализированы. Тяжелых случаев нет, - сообщила глава минздрава.

Диспансер будет работать в закрытом режиме в течение 14 дней. Прием пациентов временно приостановлен. Люди могут обратиться а помощью в центр в Новочеркасске.

ИСТОЧНИК KP.RU