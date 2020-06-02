2020-06-02T18:23:26+03:00
Общество

«Это вдохновение!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась жарким снимком и планами на лето

Они у нее амбициозные
ГОШЕВ Игорь
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Модель тщательно следит за своей фигурой. Фото: Инстаграм kottova.Модель тщательно следит за своей фигурой. Фото: Инстаграм kottova.
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Начало лета - самое время строить планы на будущее. Вот под таким девизом оно и началось у «Мисс Россия» Татьяны Котовой из Ростовской области. Поющая красотка поделилась ими в своем Инстаграм, сопроводив сообщение волнующим снимком.

- Как бы то ни было, сегодня ЛЕТО! - написала очаровательная блондинка. - И пусть нам будет тепло, светло и радостно! Это новый этап в нашей жизни, давайте проведем его жарко! Я обещаю выпустить новую песню и создать еще один новый бренд! Вот такие амбициозные планы.

В свою очередь подписчики поделились своими.

- У меня в планах летом отдохнуть с семьёй на море! - призналась поклонница. - А Вам желаю творческих успехов!

- Планы мои на лето очень просты! Купить на Мальдивах остров и увезти Вас на Мальдивы, - написал другой. - И целовать песок, по которому вы, Танюша, ходили.

Но были и такие комментарии: «Вот какие фото надо делать, супер, это вдохновение!», «Шикарная», «Совершенство», «Супер » и «Больше сексуальных фото, лето в ленту».

Снимок поющей модели оценили почти 18 тысяч человек.

kottovakottova
И пусть нам будет тепло, светло и радостно!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Это вдохновение!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась жарким снимком и планами на лето
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