Ростовчан пообещали штрафовать за нескошенную амброзию

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:30:52+03:00

Цветение амброзии вызывает у некоторых людей аллергию и приступы астмы. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Эта трава плохо влияет на здоровье людей

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Жителей донской столицы предупредили о необходимости покоса амброзии. Цветение этого сорняка вызывает насморк, головные боли, приступы аллергии и провоцирует астму.

Горожане, проживающие в частном секторе, часто игнорируют необходимость уничтожения сорняка, что приводит к негативным последствиям.

- За нарушение правил борьбы с карантинными растениями-сорняками предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или административного штрафа: на граждан – в размере до 3 000 рублей, на должностных лиц – до 30 000 рублей, на юридических лиц –70 000 рублей, - отметили в ростовской мэрии.

Сообщить о нескошенной амброзии можно по телефону «горячей линии» комитета по охране окружающей среды: (863) 200-24-28.

ИСТОЧНИК KP.RU