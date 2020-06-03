2020-06-03T10:13:51+03:00
Общество

«Ростов» возобновит сезон матчем против «Сочи»

Игра состоится в июне
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Желто-синие сыграют с ФК«Сочи» после долгой паузы из-за пандемии коронавирусаЖелто-синие сыграют с ФК«Сочи» после долгой паузы из-за пандемии коронавируса
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Болельщики ФК «Ростов» продолжат наблюдать за матчами любимой команды с 19 июня. Клуб сыграет на выезде с «Сочи». Информация об этом появилась на официальном сайте РПЛ.

- Команда встретится на выезде с «Сочи» в 20 часов, - сообщили в пресс-службе клуба.

На стадионе «Ростов-Арена» после долгой паузы из-за пандемии коронавируса домашний матч пройдет 27 июня против тульского «Арсенала». Напряженная эпидемическая ситуация не позволяет провести матчи с участием зрителей, потому следить за игрой болельщики смогут с помощью трансляций со стадиона. Сейчас в Ростовской области разрешено проведение соревнований в закрытом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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