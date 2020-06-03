Донским медикам выплатили президентские надбавки за май

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:46:11+03:00

В ближайшее время дополнительные деньги получат биологи

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Министр донского здравоохранения Татьяна Быковская рассказала о президентских надбавках медикам за май в Ростовской области осуществили.

Медики первичного звена получили все выплаты в полном объеме. В ближайшее время дополнительные начисления получат биологи, разрешение на выплату зарплаты которым было получено только в пятницу на прошлой неделе.

По словам главы минздрава, по постановлению № 484 выплаты получили 4 тысячи 194 медработника на общую сумму 148 млн 978,6 тыс. рублей. Согласно постановлениям № 415, средства получат 9 тысяч 639 сотрудников на сумму 98 млн 21,5 тысяч рублей.

- Будет выплачено еще 2 млн 318 тысяч рублей, - отметила Татьяна Быковская.

ИСТОЧНИК KP.RU