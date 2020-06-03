2020-06-03T10:51:17+03:00
Общество

Полмиллиона рублей перевела ростовчанка кибермошенникам

Теперь злоумышленников ищут
Ольга ГОПАЛО
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Теперь злоумышленников ищут.Теперь злоумышленников ищут.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростове-на-Дону кибермошенники сорвали солидный куш. Их жертвой стала жительница донской столицы. Та и не подозревала, что когда ей позвонили с московского номера, с кем разговаривает.

Как сообщили в донском главке, звонивший представился сотрудником безопасности одного из банков. Он рассказал, что какие-то сомнительные операции стали происходить с ее счетом. И чтобы это пресечь, собеседнице нужно назвать все банковские реквизиты. Услышать это от нее необходимо, чтобы убедится в том, что дама и есть хозяйка карты.

Напуганная клиентка сделала все, о чем ее просили. А когда она положила трубку, то узнала - с карты неизвестные списали полмиллиона рублей. После визита в банк, она прямиком отправилась в полицию. В ведомстве добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас злоумышленника ищут полицейские.

- Сотрудники служба безопасности банков никогда не будет звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам, - предупредили в Главном управлении МВД России по региону. - Никому не передавайте ваши персональные данные или данные о картах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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